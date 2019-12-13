2019-12-13T23:29:24+03:00
Дом. Семья

В лютеранской церкви Анненкирхе поселился Мартин Лютер Кот

Любопытный кот, конечно, не христианский богослов, но зато его можно погладить
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мартин Лютер Кот очень ласков к посетителям цервки. Фото: vk.com/annenkircheМартин Лютер Кот очень ласков к посетителям цервки. Фото: vk.com/annenkirche
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В евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны похвастались своим новым обитателем. Им стал милый котик. В Анненкирхе о нем отзываются исключительно положительно. Назвали животное, конечно же, символично - Мартин Лютер Кот.

- Если забудете имя нашего нового жителя, то буква «М» у него на лбу вам напомнит. Он чрезмерно ласковый, любопытный и любвеобильный, так что не упускайте возможность погладить котика, - пишут администраторы группы «Анненкирхе, лютеранская церковь Святой Анны» во «Вконтакте».

Пользователи соцсетей шутят, что кот не сможет написать 95 реформаторских тезисов, зато способен наловить кучу мышей. Фото: vk.com/annenkirche

Пользователи соцсетей шутят, что кот не сможет написать 95 реформаторских тезисов, зато способен наловить кучу мышей. Фото: vk.com/annenkirche

Мартин Лютер Кот уже успел напугать одну из посетительниц. Дело в его колокольчике на ошейнике. В церкви шутят, что так животное можно спутать с привидением.

- Он меня вчера пугал... Шел и позвякивал, а я не понимала, откуда звук... Дело было в начале десятого вечера... Темно, тихо... И звяк-звяк-звяк, - пишет девушка в комментариях к фотографиям кота.

Безусловно, как настоящий Мартин Лютер, котик не напишет своими лапками 95 реформаторских тезисов с изложением критики богословия католицизма, но он сможет неплохо справляться с местными неугодными мышками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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