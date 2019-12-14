В Петербурге создадут кибердружину, охраняющую детей и молодежь в интернете

СЕГОДНЯ 00:06 2019-12-14T00:06:55+03:00

Теперь за безопасность детей и молодежи в интернете можно быть чуть спокойнее. Фото: Артем КИЛЬКИН

На проект выделят почти 135 тысяч рублей

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В Санкт-Петербурге создадут кибердружину, которая будет охранять несовершеннолетних и молодежь в интернете. Это стало известно после итогов конкурсной комиссии, созданной комитетом по молодежной политике. На ней определили победителей, получивших субсидии от Смольного на реализацию своих общественных проектов.

Минимум один из них точно заслуживает внимание – это «Кибердружина Санкт-Петербурга».

- Проект посвящен компьютерной интернет-безопасности и преступлениям в социальных сетях против несовершеннолетних и молодежи, - гласит описание кибердружины в документе, опубликованном на официальном сайте Смольного.

Для проекта выделят почти 135 тысяч рублей. Его реализацией займется некий Центр наблюдения и контроля соцсетей от организации «Содружество по противодействию детско-подростковой дезадаптации «Геро».

ИСТОЧНИК KP.RU