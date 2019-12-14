2019-12-14T00:32:53+03:00
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В Смольном подвели итоги 2019 года по масштабному ремонту дорог в Петербурге

2 миллиона и 250 тысяч кв.м. дорог отремонтировали в городе за уходящий сезон
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Всего на ремонт дорог в 2019 году потратили 5 млрд рублей.Всего на ремонт дорог в 2019 году потратили 5 млрд рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге подвели итоги сезона по ремонту дорог. Масштаб проделанных работ действительно серьезный. За 2019 год в городе отремонтировали 2 миллиона 250 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это 105 адресов. Из них самыми значимыми стали участки на проспектах Просвещения, Луначарского и Гражданском. На все про все ушло 5 млрд рублей.

- Помимо этого, на 18-ти объектах вели капитальный ремонт. На семи из них уже закончены все работы. Остальные 11 достроят в 2020 году. Всего на капремонт дорог выделили 940 млн рублей. Причем в новом году денег уйдет еще больше – 1,3 млрд. Цель проста – увеличить срок износа дорог минимум до 6 лет, - информирует медиацентр правительства Петербурга во «Вконтакте».

Если забегать вперед, то в 2020 году в городе на Неве отремонтируют еще 75 дорог. Их суммарная протяженность около 135 километров. Работы начнут уже в марте-апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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