Петербург попал в десятку экологического рейтинга регионов России
Санкт-Петербург вошел в десятку самых экологичных регионов России. Город расположился на 8-й строчке рейтинга по итогам осени 2019 года. Первое место заняла Тамбовская область, второе – Белгородская, а третье – Республика Алтай.
- В основу расчета рейтинга берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Эко-топ формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников вроде СМИ, экспертных организаций и органов власти, - поясняет пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.
В топ-10 рейтинга вошла и Москва, слегка обогнав экологию Петербурга. Фото: gov.spb.ru
В Смольном подчеркивают, что вопросы экологии в городе четко отражены в стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды круглосуточно контролируют состояние природы. Что особенно хорошо, в Петербурге постоянно развивается работа по экологическому просвещению среди населения всех возрастов.
ИСТОЧНИК KP.RU