Петербург попал в десятку экологического рейтинга регионов России

СЕГОДНЯ 01:51 2019-12-14T01:51:53+03:00

Петербург стал 8-м в рейтинге эко-регионов России за осень 2019 года. Фото: gov.spb.ru

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Санкт-Петербург вошел в десятку самых экологичных регионов России. Город расположился на 8-й строчке рейтинга по итогам осени 2019 года. Первое место заняла Тамбовская область, второе – Белгородская, а третье – Республика Алтай.

- В основу расчета рейтинга берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Эко-топ формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников вроде СМИ, экспертных организаций и органов власти, - поясняет пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

В топ-10 рейтинга вошла и Москва, слегка обогнав экологию Петербурга. Фото: gov.spb.ru

В Смольном подчеркивают, что вопросы экологии в городе четко отражены в стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды круглосуточно контролируют состояние природы. Что особенно хорошо, в Петербурге постоянно развивается работа по экологическому просвещению среди населения всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU