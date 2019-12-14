2019-12-14T02:21:07+03:00
Происшествия

Суд присяжных вынес вердикт по делу о пьяной поножовщине в коммуналке Петербурга

Подсудимого, убившего своего собутыльника, отправили за решетку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчину, убившего собутыльника, отправили за решетку на 8 лет.Мужчину, убившего собутыльника, отправили за решетку на 8 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Суд присяжных вынес вердикт по делу о об убийстве в коммуналке Петербурга в декабре 2018 года. Расследование длилось почти год. Александра Кузнецова обвинили в том, что он убил своего собутыльника.

Преступление произошло из-за конфликта на бытовой почве. Кузнецов находился в Петербурге нелегально, незаконно проживая в коммунальной квартире дома №7 на улице Сикейроса. Там он никак не мог ужиться с одним из своих соседей – ссоры возникали на ровном месте. В роковой день двое мужчин выпили и решили покричать друг на друга в пьяном угаре. Закончилось все тем, что Кузнецов всадил в грудь соседа нож, от чего тот скончался на месте.

Решать судьбу злоумышленника уготовили суду присяжных. Ему светило до 15 лет тюрьмы, но его слегка пожалели.

- В итоге мужчину признали виновным в совершении преступления по статье за убийство. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд присяжных вынес вердикт по делу о пьяной поножовщине в коммуналке Петербурга
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