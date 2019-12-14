2019-12-14T09:40:02+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» устроил жесткое ДТП, не пропустив иномарку на Планерной

Петербуржец из отечественного автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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На севере Петербурга произошло ДТП с "Шкодой" и "Ладой"На севере Петербурга произошло ДТП с "Шкодой" и "Ладой"Фото: СОЦСЕТИ
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В ночь на субботу, 14 декабря, на севере Петербурга произошла серьезная авария. Около 3 часов на Планерной улице столкнулись отечественный автомобиль ВАЗ 2112 и иномарка «Шкода». В результате водитель «Лады» оказался в больнице в тяжелом состоянии, а второй участник ДТП остался разбираться в случившемся с сотрудниками дорожной полиции.

- В 3:12 часов ночи 14 декабря, 43-летний мужчина на «Ладе» выезжал из дворовой территории дома 51, корпус 1, по Планерной улице и не пропустил едущую «Шкоду Октавиа», за рулем которой находился 23-летний молодой человек, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

В итоге, иномарка снесла ВАЗ, сильно помяв как машину, как и 43-летнего водителя. Молодой человек в «Шкоде» остался цел и всего с несколькими ушибами. Прибывшая на место скорая помощь погрузила владельца отечественной машины на носилки и увезла в больницу.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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