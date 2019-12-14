В Ленобласти раскрыли серию краж из частных домов в Лужском районе

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-14T14:56:22+03:00

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Полицейские Ленинградской области раскрыли серию краж из частных домов в Лужском районе. Ворами оказалась парочка «Бонни и Клайд» - 32-летний житель Вырицы и его 31-летняя подруга, который задержали после ограбления 87-летнего старика. В субботу, 14 декабря, правоохранители рассказали, что изобличили подозреваемых в других преступлениях.

- Установлено, что подозреваемые 23 ноября, повредив окно, проникли в дом на улице Станционная в поселке Торковичи, откуда похитили имущества на 274 тысячи рублей, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Неделю ранее, 16 ноября, в том же поселке они залезли еще в один дом на Набережной улице, где украли вещей на 8 тысяч рублей. Также во второй половине ноября они сняли с петель дверь в доме в деревне Большое Замошье, откуда забрали вещей на 3 тысячи 300 рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Во время обысков у подозреваемых часть похищенного было найдено и изъято. Сейчас соучастники находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU