В Ленобласти закрыли нелегальную свалку отходов в Новогорелово

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-14T15:39:15+03:00

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Инспекторы Госэконадзора Ленобласти во время рейда обнаружили в поселке Новогорелово незаконную свалку отходов, которая раскинулась на частном земельном участке. В субботу, 14 декабря, службы пресекли ее деятельность и привлекли организаторов загрязнения экологии к ответственности.

- Поводом для проведения контрольно-надзорного мероприятия послужили обращения от местных жителей, которые из окон квартир близстоящих домов неоднократно фиксировали завоз на территорию отходов крупнотоннажной техникой, - рассказали в администрации Ленобласти.

По результатам проверки протоколы об административном правонарушении составлены в отношении собственника земельного участка и водителя экскаватора, который осуществлял разравнивание грунта. Материалы переданы в Ленинградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для рассмотрения вопроса об обязаности собственника земельного участка произвести очистку участка путем вывоза отходов на лицензированных полигон. Также комитетом Госэконадзора будет проведена экспертиза для определения размера ущерба, причиненного окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU