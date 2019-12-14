2019-12-14T16:18:28+03:00
Общество

В центре Петербурга реконструируют дома под жилье молодым горожанам

Первым на очереди стало здание на набережной Обводного канала
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов заявил, что молодежь должна жить в центральных районах Петербурга / Фото: СмольныйАлександр Беглов заявил, что молодежь должна жить в центральных районах Петербурга / Фото: Смольный
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В Петербурге проходит капитальный ремонт дома номер 128 по набережной Обводного канала. После завершения работ, квартиры в нем получат участники целевой программы «Молодежи – доступное жилье». В субботу, 14 декабря, ход реконструкции здания проверил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Это очень важный объект. В нем будут жить молодые петербуржцы. Молодежь должна жить в центральных районах, для этого мы реконструируем дома, - отметил градоначальник.

По его словам, реконструкция исторических зданий по этой программе позволяет одновременно и сохранять дома, и предоставлять жилье молодежи. Также он рассказал, что первые этажи домов правительство старается оставлять в собственности города для того, чтобы обустроить в них необходимые социальные объекты для удобства жителей.

Глава города проверил, что все работы на объекте идут по графику, и уже в марте 2020 года все 109 квартир будут переданы участникам программы.

Дом номер 128 по Обводному каналу был построен в 1875 году. В 2009 году в связи с признанием дома аварийным и подлежащим реконструкции 100 квартир были расселены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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