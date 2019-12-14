2019-12-14T16:49:18+03:00
Общество

«Подмигивающую» елку установят в центре Петербурга

Необычное новогоднее дерево украсит площадь у выставочного зала Манеж
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появится елка с глазами / Фото: Выставочный зал МанежВ Петербурге появится елка с глазами / Фото: Выставочный зал Манеж
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В центре Петербурга появится «глазастая» елка, которая будет «наблюдать» за жителями города. В преддверии Нового года, 21 декабря, в 16:30 на площади у западного фасада Манежа состоится открытие инсталляции израильского художника Игоря Ревелиса / Klone «Ты меня видишь?».

- Человеческий глаз — сложный механизм. Он одновременно и проецирует, и отражает, и поглощает внешнюю информацию. По замыслу Klone, новогодняя елка у Манежа становится своеобразным эмоциональным «якорем», местом средоточия индивидуальных историй и коллективной памяти города, - рассказали в Манеже.

Новогодняя елка будет украшена фото-голограммами глаз жителей Петербурга. Проходящие мимо зрители станут свидетелями оптического эффекта «подмигивающего» дерева: в результате смены угла зрения глаза то открываются, то закрываются. Эта визуальная игра лежит в основе идеи Klone о том, что «внешнее» и «внутреннее» в каждом из нас являются сменными системами отсчета — наблюдающий оказывается в то же время и наблюдаемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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