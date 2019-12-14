2019-12-14T17:48:42+03:00
Происшествия

Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в лесу Ленобласти задержали

Мужчина напал на школьницу, идущую вдоль дороги недалеко от деревни Кипень
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти задержали подозреваемого насильника 13-летней девочки возле деревни КипеньВ Ленобласти задержали подозреваемого насильника 13-летней девочки возле деревни КипеньФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следователи Ленинградской области задержали предполагаемого насильника. В субботу, 14 декабря, правоохранители вышли на след мужчины, подозреваемого в нападении на 13-летнюю девочку, над которой надругались в лесополосе в Ломоносовском районе.

- Нападение на ребенка произошло 11 декабря в район деревни Кипень. Мужчина схватил школьницу, которая шла вдоль дороги, оттащил ее в сторону лесополосы, где надругался над ребенком. После он сбежал, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Следователи, криминалисты и сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 56-летний мужчина, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Во время расследования девочка уверенно опознала своего обидчика. На данный момент мужчина задержан.

На данный момент продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Предполагаемому рецидивисту грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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