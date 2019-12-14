2019-12-14T18:14:52+03:00
Дом. Семья

Грустящая в уголочке собака из Петербурге три года ждет хозяев

Молодая девочка, похожая на немецкую овчарку, очень хочет обрести дом [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Грустная собака три года ждет любящего хозяина в Петербурге / Фото: Приют "Помоги другу"Грустная собака три года ждет любящего хозяина в Петербурге / Фото: Приют "Помоги другу"
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В Петербурге ищет добрых и заботливых хозяев молодая собака по имени Виталина Прекрасная. Красавица, похожая на немецкую овчарку, уже больше трех лет живет в приюте «Помоги другу» и очень грустит без любящего ее человека.

- Характер у нее золотой, вот только ей не хватает уверенности, потому что нет своего человека, который дал бы ей эту уверенность, - рассказали волонтеры приюта.

У Виты прекрасный окрас и очень добрый характер / Фото: Приют "Помоги другу"

У Виты прекрасный окрас и очень добрый характер / Фото: Приют "Помоги другу"

У Виты пушистая бежевая шерсть с черной спинкой, словно элегантный костюмчик, а также задорная улыбка. Она преданный друг и защитник. Ей очень тяжело в приюте, она грустит целыми днями у себя в уголочке, уже на протяжении трех лет, мечтая о ласковой руке хозяина, который заберет ее домой. В замен она готова отплатить своей благодарностью, преданностью и любовью.

Вита абсолютно здорова, привита, стерилизована и полностью готова к переезду в новый дом.

- Посмотрите в эти преданные глаза, может быть она ждет именно вас? Приезжайте знакомиться с Витой, - зовут владельцы приюта.

Красавица ждет, когда же у нее появится дом / Фото: Приют "Помоги другу"

Красавица ждет, когда же у нее появится дом / Фото: Приют "Помоги другу"

ИСТОЧНИК KP.RU

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