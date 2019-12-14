В Петербурге состоялось торжественное заседание в честь 25-летия ЗакСа

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-14T18:37:30+03:00

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В Большом зале Мариинского дворца в субботу, 14 декабря, состоялось торжественное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, посвященное 25-летию петербургского парламента. В нем приняли участие представители правительства России, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, губернаторы Северной столицы Александр Беглов и Ленобласти Александр Дрозденко, а также представители исполнительной власти и судейского сообщества города, исполнительных и законодательных органов власти субъектов РФ и зарубежных стран, почетные граждане города на Неве и представители дипломатического корпуса.

- «Там, где законы в силе, – и народ силен» – это древнее изречение, как нельзя лучше подходит нашему городу, который за минувшую четверть века прошел огромный путь. Качество жизни петербуржцев, передовая наука и образование, развитая экономика и социальная сфера, международное признание города на Неве как престижной площадки для проведения масштабных мероприятий – все это держится на томах нормативно-правовых актов, принятых в этом зале, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

На торжественном заседании собрались почетные гостиФото: Артем КИЛЬКИН

На заседании отметили, важную роль, которую петербургский парламент сыграл в стабильном, успешном развитии города. А также подчеркнули, что именно Северная столица зачастую является генератором новых идей и подходов к решению актуальных задач государства.

Депутатов парламента и всех жителей Петербурга с юбилеем ЗакСа по видеосвязи поздравил экипаж Международной космической станции в составе космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки.

ИСТОЧНИК KP.RU