В Петербурге появилось граффити, посвященное академику Андрею Сахарову

СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-14T19:24:43+03:00

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В честь 30-летия со дня смерти знаменитого академика Андрея Сахарова в Петербурге в субботу, 14 декабря, появилось граффити на набережной Обводного канала. Рисунок расположился на стене дома 83, в дворе. Однако спустя несколько часов коммунальщики закрасили его.

- Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков, - рассказали о своей работе художники из группы «Явъ».

Граффитисты крайне были разочарованы тем, что их работу уничтожили спустя короткий промежуток времени. По их мнению, моментальное уничтожение их рисунка в глухом дворе – отличная иллюстрация того, что людям необходима интеллектуальная и творческая свобода, и в 2019 она нужна даже больше, чем в 1989.

Андрей Сахаров советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

ИСТОЧНИК KP.RU