Женщину с 8-летним ребенком сбили в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 20:14 2019-12-14T20:14:44+03:00

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Женщина за рулем Renault сбила двух пешеходов в центре Петербурга. Вечером в субботу, 14 декабря, автомобилистка ехала по проспекту Римского-Корсакова и наехала в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на женщину с 8-летним ребенком.

-Инцидент произошел в 15:20 часов. Водитель 32 лет за рулем иномарки наехала на людей, когда они пересекали дорогу, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградкой области.

На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции и карета скорой помощи. Пострадавших женщину с ребенком экстренно госпитализировали. Петербурженка попала в Мариинскую больницу, а ребенок в медицинское учреждение имени Раухфуса

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU