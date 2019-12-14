Женщину с 8-летним ребенком сбили в центре Петербурга
Женщина за рулем Renault сбила двух пешеходов в центре Петербурга. Вечером в субботу, 14 декабря, автомобилистка ехала по проспекту Римского-Корсакова и наехала в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на женщину с 8-летним ребенком.
-Инцидент произошел в 15:20 часов. Водитель 32 лет за рулем иномарки наехала на людей, когда они пересекали дорогу, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградкой области.
На место аварии прибыли сотрудники дорожной полиции и карета скорой помощи. Пострадавших женщину с ребенком экстренно госпитализировали. Петербурженка попала в Мариинскую больницу, а ребенок в медицинское учреждение имени Раухфуса
В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU