2019-12-14T20:59:56+03:00
Дом. Семья

Кот застрял на мешках в обвалившейся набережной на канале Грибоедова

Петербуржцы бьют тревогу в поисках помощи для животного
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге спасли кота из канала ГрибоедоваВ Петербурге спасли кота из канала ГрибоедоваФото: СОЦСЕТИ
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Маленький кот попал в западню в канале Грибоедова в Петербурге. В субботу, 14 декабря, горожане заметили животное, сидящее на мешках, подпирающих обвалившуюся набережную. Хвостатый неизвестным образом упал вниз и не смог самостоятельно выбраться. Котик одиноко свернулся клубочком и дрожит от холода.

- Во время попытки спасения животного, кот уходит под набережную в зазор между плитами и свободно там перемещается. Там длинные кривые ходы как вдоль набережной, так и вглубь, - рассказали в соцсети петербуржцы.

Неравнодушные жители отметили, что кот очень пугливый, так как он уполз от фонаря и больше не выходил.

Знающие горожане обратились в службу спасения животных «Кошкиспас», оставив заявку. Волонтеры посоветовали поставить доску и повесить тряпку, чтобы пугливый кот смог сам выбраться из западни, когда успокоится.

Спустя пару часов мучений, горожане все же смогли вызволить хвостатого, который остался очень доволен своим спасением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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