2019-12-15T09:57:49+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова, заявившая о приостановке карьеры, выступит в Петербурге перед матчем СКА - ЦСКА

Команды сразятся 19 декабря на «Газпром Арене»
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фигуристка Алина Загитова выступит в Петербурге 19 декабря.Фигуристка Алина Загитова выступит в Петербурге 19 декабря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Санкт-Петербург продолжает готовиться к хоккейной «Русской классике». Сегодня днем, 15 декабря, сборная России встретится на льду со сборной Финляндии. Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.00. Перед игрой зрителей ждет выступление популярной певицы Zivert, а также поэтический батл, шоу «Белки и стрелки» и выставка «Олимпийское золото России».

Не менее насыщенной будет программа еще одного матча, который примет петербургский стадион. 19 декабря СКА сразится с ЦСКА. Это будет одна из самых интригующих битв КХЛ. Специальной гостьей армейского дерби станет российская фигуристка Алина Загитова.

- Умница, красавица, чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр выступит специально для всех гостей арены в рамках шоу перед матчем СКА – ЦСКА, - сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, в конце прошлой недели спортсменка заявила, что приостанавливает карьеру. Она решила, что не будет выступать на предстоящих крупных соревнованиях. При этом фигуристка отметила, что продолжит тренироваться и участвовать в ледовых шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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