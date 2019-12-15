В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет снег с дождем
Плохие новости для тех, кто уже заждался снега. В ближайшие дни Петербург останется во власти атлантического циклона. Это значит, что о настоящей зиме пока остается только мечтать. Воскресенье в Северной столице будет облачным, а временами ожидаются осадки.
- Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в течение суток будет оставаться в пределах 0...+2 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сохранится такая погода и в начале рабочей недели. В понедельник ветер немного стихнет, а столбик термометра поднимется до +3 градусов. Не обойдется и без мокрого снега. При этом на дорогах ожидается гололедица. Спасатели просят автомобилистов и пешеходов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU