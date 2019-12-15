2019-12-15T10:19:41+03:00
Общество

В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет снег с дождем

Воздух прогреется до +2 градусов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В воскресенье в Петербурге будет слякотно и дождливо.В воскресенье в Петербурге будет слякотно и дождливо.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Плохие новости для тех, кто уже заждался снега. В ближайшие дни Петербург останется во власти атлантического циклона. Это значит, что о настоящей зиме пока остается только мечтать. Воскресенье в Северной столице будет облачным, а временами ожидаются осадки.

- Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в течение суток будет оставаться в пределах 0...+2 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сохранится такая погода и в начале рабочей недели. В понедельник ветер немного стихнет, а столбик термометра поднимется до +3 градусов. Не обойдется и без мокрого снега. При этом на дорогах ожидается гололедица. Спасатели просят автомобилистов и пешеходов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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