В Петербурге разыскивают мошенников, продавших 89-летней пенсионерке «чудо-лекарство» за 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-15T11:50:50+03:00

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В Петербурге пенсионеры вновь попались на удочку мошенников. В субботу, 14 декабря, денег лишились две пожилые женщины. Первый инцидент произошел в Гатчинском районе. В полицию обратилась 87-летняя петербурженка. Она рассказала, что к ней домой пришла «сотрудница» газовой компании и обманом выманила 3500 рублей.

Второй жертвой мошенников стала 89-летняя женщина из Кировского района. Она отдала деньги после того, как во время телефонного разговора у нее диагностировали смертельное заболевание.

- 14 декабря она обратилась в полицию и сообщила, что около восьми вечера ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником городского центра здоровья и предложила пройти бесплатное медицинское обследование, - рассказали подробности в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – После телефонного обследования пенсионерке сообщили о тромбе, находящемся у нее в голове, который может оторваться в любой момент. Во избежание этого ей прописали дорогостоящее лекарство, стоимостью 250 тысяч рублей.

Старушка отметила, что таких денег у нее нет. Все, что она успела накопить – 170 тысяч рублей. Сотрудницу медучреждения такая сумма устроила. Спустя час она привезла женщине несколько пузырьков с таблетками и забрала деньги. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU