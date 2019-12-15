2019-12-15T12:37:01+03:00
Происшествия

В Петербурге школьник в спортивном костюме и маске похитил ящик с пожертвованиями из супермаркета

Подросток заранее спланировал ограбление
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Полиция разыскивает подростка, укравшего ящик с пожертвованиями.Полиция разыскивает подростка, укравшего ящик с пожертвованиями.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге полиция разыскивает подростка, провернувшего целую операцию по похищению коробки с пожертвованиями. Парень обхитрил охрану магазина и скрылся с добычей.

Произошло все в ночь на 15 декабря в супермаркете на Коломяжском проспекте. Как оказалось, школьник заранее спланировал ограбление. В течение дня он несколько раз заходил в магазин и разведывал обстановку.

Около двух часов ночи подросток вновь вернулся в супермаркет. Дождавшись, когда сотрудники отвлеклись, парень схватил коробку и выбежал на улицу. Следом за ним рванул охранник. Мужчина просил хулигана бросить ящик, но тот не отреагировал.

Известно, что на вид парню около 16 лет. Он был одет в спортивный костюм. Чтобы его не узнали, он натянул на голову капюшон, а лицо прикрыл маской, которой послужил длинный ворот.

- Впоследствии остатки разбитого ящика были обнаружены на парковке магазина. Сумма ущерба устанавливается, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Вероятно, особо разгуляться у парня не получится. По словам очевидцев, в похищенной коробке была лишь мелочь. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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