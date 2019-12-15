В Петербурге стартовала запись школьников в первые классы

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-15T14:30:05+03:00

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В следующем учебном году за парты сядут 62 тысячи первоклассников. Подать заявление на обучение региональные и федеральные льготники могут уже сейчас. С 15 декабря в Петербурге стартовал первый этап кампании по записи в первые классы.

- Заявления можно подать двумя способами: либо через Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, либо непосредственно в центре «Мои документы», - рассказала начальник отдела общего образования Комитета по образованию Анна Грубская. - На первом этапе школы будут аккумулировать поступающие заявления, а затем, с 25 декабря, начнут приглашать родителей для подачи документов.

Основной этап приема заявлений начнется, как обычно, 20 января. С этого числа будут приниматься заявления от всех родителей, которые хотят записать ребенка в школу своего района. Мамам и папам рекомендуют не откладывать это дело в дальний ящик и оставить заявку до 19 февраля. После этого будущим школьникам начнут рассылать приглашения.

Третий этап стартует 1 июля. После этой даты ребенка можно записать в любую школу города. Однако зачислят его только при наличии свободных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU