2019-12-15T20:27:12+03:00
Общество

Петербуржцев удивило дерево, усыпанное яблоками в середине декабря

"Зимнее чудо" местные жители обнаружили на Введенской улице
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Яблоня удивила петербуржцев богатым декабрьским урожаем.Яблоня удивила петербуржцев богатым декабрьским урожаем.Фото: СОЦСЕТИ
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До Нового года осталось две недели, а в Петербурге пока ни намека на морозную снежную зиму. Особенно сложно поверить в приближающиеся праздники жителям Петроградской стороны. На Введенской улице они обнаружили летне-осенний привет. Во дворе Академии цифровых технологий местные жители увидели редкое для середины декабря явление. Там стоит яблоня, усыпанная плодами. Фотографиями «зимнего чуда» пользователи поделись в группе «Типичный ПЕТРОГРАДСКИЙ [Чкаловская, Петроградка]» в соцсети «ВКонтакте».

- Яблочки в середине декабря, - написала Лидия Уткина.

На снимках видно, что дерево осталось без листьев. Зато ветви яблони ломятся от богатого урожая. Остается подождать, кто из соседей решится его собрать.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что в начале недели в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха прогреется до +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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