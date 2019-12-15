В Ломоносовском районе водитель маршрутки сбил пешеходов на остановке

СЕГОДНЯ 19:13 2019-12-15T19:13:17+03:00

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ДТП с участие маршрутки произошло в воскресенье 15 декабря в Ломоносовском районе. Около трех часов дня автобус, следовавший по маршруту № 632А, проезжал мимо деревни Витино. Приближаясь к остановке, водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В этот момент там стояли люди, ожидавшие транспорта.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», под колесами оказались два пешехода. К счастью, скорость была небольшой. Пострадавшие, мужчина и женщина, отделались легкими травмами. По одной из версий, причиной ДТП стал низкий бордюр, который замело снегом.Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.

Еще одна авария случилась около полудня на Лиговском проспекте в Петербурге. На нерегулируемом пешеходном переходе "БМВ" сбил 43-летнего мужчину. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. По словам водителя иномарки, он не заметил, как на дорогу выскочил человек.

ИСТОЧНИК KP.RU