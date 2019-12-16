Броненосец, игрунка и дикобраз отправились в путешествие из Петербурга в Омск

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-16T12:42:27+03:00

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Три экзотических животных отправились в путешествие из Петербурга в город Омск. В понедельник, 16 декабря, броненосец, игрунка и дикобраз прошли ветеринарный контроль в аэропорту Пулково. Инспекторы осмотрели маленьких пассажиров и убедились, что они полностью здоровы.

- Игрунка и дикобраз отправятся из Ленинградской области Омскую. Обыкновенные игрунки обитают на востоке Бразилии, питаются преимущественно соком растений и насекомыми. Дикобразы распространены в Северной и Южной Америке, на юге Европы, в Африке и Азии. Это крупный грызун, активный в тёмное время суток. Благодаря покрывающим его спину иглам, дикобраз прекрасно защищён от нападений хищников, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

Трехпоясный броненосец буквально недавно приехал из польского города Вроцлава в Ленинградский зоопарк и уже снова отправляется в полет.

Ранее в Польшу из Петербурга, в рамках обмена, отправились 27 животных, среди них - веслоноги Фэи, шлемоносные василиски и зайцы-беляки.

ИСТОЧНИК KP.RU