Из-за выбора музыки посетители бара в центре Петербурга устроили поножовщину

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-16T14:28:30+03:00

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Посетители одного из баров в центре Петербурга устроили поножовщику. Конфликт произошел в ночь на субботу, 14 декабря, из-за того, что двое мужчин слишком серьезно отнеслись к выбору фоновой музыки и решили разрешить свой спор средневековым способом – дуэлью. В результате, вечеринка была испорчена для всех.

- Конфликт между посетителями рестобара на Колокольной улице возник из-за выбора музыкальной композиции. Ссора продолжилась на улице около заведения, где затем переросла в драку, в ходе которой один из мужчин достал нож и нанес своему оппоненту резаную рану руки, - рассказали в Росгвардии Петербурга.

Драку заметили сотрудники вневедомственной охраны, которые патрулировали неподалеку местность. Они бросились разнимать драчунов и задержали мужчину, который ударил своего противника ножом. Тот уже успел сбежать в помещение бара и попытался скрыться, бросив нож на пол. Но ничего у него не вышло.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, а задержанного отправили проводить остаток ночи в отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU