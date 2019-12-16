19 новых пожарных депо появится в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-16T16:01:33+03:00

Подразделения построят в деревнях и поселках, для обеспечения безопасности местных жителей

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В Ленинградской области в ближайшие пять лет построят 19 новых пожарных депо. Программа размещения сети подразделений в понедельник, 16 декабря, была рассмотрена на аппаратном совещании руководителей органов исполнительной власти региона.

- Обеспечение противопожарной безопасности больших и малых населенных пунктов области — одна из наших главных задач. Это будет сделано за счет строительства стационарных депо по госпрограмме и на средства инвесторов, а также строительства модульных зданий для добровольных пожарных подразделений в удаленных населенных пунктах, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В качестве пилотных проектов комитет предлагает возвести первые малобюджетные пожарные модули в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района, поселках Рахья Всеволожского района, Ромашки Приозерского района и Свирьстрой Лодейнопольского района. Они смогут обеспечивать быстрое реагирование на ЧП. В депо разместятся подразделения добровольной пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU