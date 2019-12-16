2019-12-16T18:41:01+03:00
Общество

Помощь бездомным обсудили в Петербурге

Вопросом на повестке дня стала проблема эффективного трудоустройства бомжей
Лилия КОЗЛОВА
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Программу профилактики бездомности обсудили в ПетербургеПрограмму профилактики бездомности обсудили в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге прошло заседание рабочей группы по разработке программы профилактики бездомности и помощи бездомным в 2020-2025 годах. В Смольном собрались представители общественных организаций «Ночлежка», «Мальтийская служба помощи», «Покровская община», профильные специалисты исполнительных органов государственной власти города и районных администраций. В первую очередь обсуждалось создание «дорожной карты» помощи на ближайшие пять лет людям, оставшимся без жилья.

- С Комитетом по печати и представителями общественных организаций мы проработаем отдельный план информационной кампании по профилактике бездомности с использованием средств социальной рекламы, телевидения, печатных источников, которые бесплатно распространяются на территории нашего города, - отметила вице-губернатор Анна Митянина.

В основном в проект входят информационно-профилактических мероприятий, программы по предоставлению медицинской помощи, социальному обслуживанию, реализации прав таких граждан на обеспечение жилыми помещениями, в том числе специализированными для специальной социальной защиты.

Также на совещании обговорили план создания наружной социальной рекламы по вопросам профилактики бездомности и формирование позитивного общественного сознания в отношении лиц без определенного места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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