Водитель петербургского такси угрожал зарубить лопатой собак пассажирки
В Петербурге между водителем такси и пассажирской с двумя собаками возник конфликт. В понедельник, 16 декабря, в сети появилось видео жесткой ссоры, в котором мужчина пнул одно из животных, а потом взял лопату и обещал зарубить лабрадоров. Все произошло из-за того, что женщина отказывалась сажать своих питомцев в специальную переноску.
- У меня собаки не ездят в машине, только в переноске, - заявил водитель такси. – Они там нагадят, я что буду делать?
- Вы откройте багажник, я их туда посажу и вы даже не заметите. Если они нагадят, я вам все уберу, - ответила хозяйка двух лабрадоров.
Водитель требовал переноску, однако таких огромных размеров клетки у женщины не было, да она бы и не поместилась в машину. Спор между собачницей и мужчиной быстро перешел на повышенный тон, приправленный нецензурной бранью.
Женщина не сдержалась и в порыве гнева что-то ляпнула про детей водителя. За это мужчина налетел на собачницу, пнул ногой одного из лабрадоров, а после достал из машины лопату и стал орать, что сейчас порубит всех ее животных. После этого пассажирка вместе с псами спасалась бегом.
Водитель такси в Петербурге напал на пассажирку с собаками, которая обматерила его за отказ везти животных в машине.
ИСТОЧНИК KP.RU