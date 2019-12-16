2019-12-16T19:12:04+03:00
Происшествия

Водитель петербургского такси угрожал зарубить лопатой собак пассажирки

Мужчина отказался вести лабрадоров-чемпионов в машине без перевозки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Водитель такси напал на пассажирку с собаками, которая обматерила его за отказ везти животных в машинеВодитель такси напал на пассажирку с собаками, которая обматерила его за отказ везти животных в машинеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Петербурге между водителем такси и пассажирской с двумя собаками возник конфликт. В понедельник, 16 декабря, в сети появилось видео жесткой ссоры, в котором мужчина пнул одно из животных, а потом взял лопату и обещал зарубить лабрадоров. Все произошло из-за того, что женщина отказывалась сажать своих питомцев в специальную переноску.

- У меня собаки не ездят в машине, только в переноске, - заявил водитель такси. – Они там нагадят, я что буду делать?

- Вы откройте багажник, я их туда посажу и вы даже не заметите. Если они нагадят, я вам все уберу, - ответила хозяйка двух лабрадоров.

Водитель требовал переноску, однако таких огромных размеров клетки у женщины не было, да она бы и не поместилась в машину. Спор между собачницей и мужчиной быстро перешел на повышенный тон, приправленный нецензурной бранью.

Женщина не сдержалась и в порыве гнева что-то ляпнула про детей водителя. За это мужчина налетел на собачницу, пнул ногой одного из лабрадоров, а после достал из машины лопату и стал орать, что сейчас порубит всех ее животных. После этого пассажирка вместе с псами спасалась бегом.

Водитель такси в Петербурге напал на пассажирку с собаками, которая обматерила его за отказ везти животных в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге повысили стоимость проезда по «Подорожнику» в 2020 году
В Петербурге появилось первое в России кафе, где работают люди с ментальными нарушениями
Пожаловаться на плохую уборку крыш в Петербурге разрешат через специальный ресурс
Водитель петербургского такси угрожал зарубить лопатой собак пассажирки
Помощь бездомным обсудили в Петербурге
Продавец-консультант украл из петербургского магазина техники на 3 миллиона рублей
Правительство Петербурга поможет найти работу выпускникам колледжей и лицеев
На петербурженку, собиравшуюся выбросить дочь из окна, завели уголовное дело
Мама не дождалась взрослого сына с корпоратива, вызвала полицейских и устроила им истерику
Петербурженка смогла вернуть своих детей, за которых боролась два года
Борис Гребенщиков не знает, как молодым музыкантам пробиться на сцену
Петербурженка заплатила 150 тысяч рублей за освобождение сына-насильника
С 1 января сбор за покупку билета в электричке вырастет до 100 рублей
Все, кроме Формулы-1: Трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2
19 новых пожарных депо появится в Ленобласти
Мост глупости-2: на Южном шоссе под переправой намертво застряла «Газель»
Петербург накроет туман и мокрый снег
Петербуржец угрожал убить соседку сковородкой
Петербуржец показал, как спасал кота из канала Грибоедова
Из-за выбора музыки посетители бара в центре Петербурга устроили поножовщину
В Пулково задержали эмоционального пассажира с наркотиками
Подросток на Mercedes устроил жесткое ДТП в Петербурге
«Метрострой» возглавит выходец из Смольного Сергей Харлашкин