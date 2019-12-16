Водитель петербургского такси угрожал зарубить лопатой собак пассажирки

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-16T19:12:04+03:00

Водитель такси напал на пассажирку с собаками, которая обматерила его за отказ везти животных в машине Фото: принтскрин видео.

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В Петербурге между водителем такси и пассажирской с двумя собаками возник конфликт. В понедельник, 16 декабря, в сети появилось видео жесткой ссоры, в котором мужчина пнул одно из животных, а потом взял лопату и обещал зарубить лабрадоров. Все произошло из-за того, что женщина отказывалась сажать своих питомцев в специальную переноску.

- У меня собаки не ездят в машине, только в переноске, - заявил водитель такси. – Они там нагадят, я что буду делать?

- Вы откройте багажник, я их туда посажу и вы даже не заметите. Если они нагадят, я вам все уберу, - ответила хозяйка двух лабрадоров.

Водитель требовал переноску, однако таких огромных размеров клетки у женщины не было, да она бы и не поместилась в машину. Спор между собачницей и мужчиной быстро перешел на повышенный тон, приправленный нецензурной бранью.

Женщина не сдержалась и в порыве гнева что-то ляпнула про детей водителя. За это мужчина налетел на собачницу, пнул ногой одного из лабрадоров, а после достал из машины лопату и стал орать, что сейчас порубит всех ее животных. После этого пассажирка вместе с псами спасалась бегом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/750037" frameborder="0"></iframe> Водитель такси в Петербурге напал на пассажирку с собаками, которая обматерила его за отказ везти животных в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU