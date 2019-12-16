2019-12-17T00:18:57+03:00
Общество

В Петербурге разыскивают голову Геракла, потерянную в маршрутке

Студентка надеется вернуть свой рисунок, ведь он позарез нужен ей на экзамене [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Девочка рисовала голову несколько месяцев и надеется вернуть ее к экзамену. Фото: предоставлено героиней публикацииДевочка рисовала голову несколько месяцев и надеется вернуть ее к экзамену. Фото: предоставлено героиней публикации
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге разыскивают нарисованную голову Геракла, потерянную в маршрутке №91. Необычное объявление разместила у себя на странице обеспокоенная мама девочки, что изобразила сына Зевса на холсте. Оказывается, рисунок позарез нужен бедной студентке, ведь во вторник 17 декабря ее ждет важный экзамен, где нужно отчитаться по нелегкой работе.

- Потерянный лист с фанерным планшетом размером 50*75 сантиметров. Люди, пожалуйста, если кто видел, нашел - пишите в личку! За нами не заржавеет... Мы очень надеемся успеть до экзамена и верим в новогоднее чудо! Вдруг, кто-то приютил этот труд нескольких месяцев у себя на стене. И еще не успел пририсовать древнегреческому герою шапку Деда Мороза, - пишет встревоженная мама на личной странице во «Вконтакте».

Голова Геракла, изображенная на снимке, еще в начальной стадии. Фото: предоставлено героиней публикации

Голова Геракла, изображенная на снимке, еще в начальной стадии. Фото: предоставлено героиней публикации

В беседе с «Комсомолкой», родитель отправила фото потерянного рисунка. Однако на нем голова Геракла еще в начальной стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сосновом Бору пьяный водитель «выбил страйк» из семи машин
Объявили тендер на эскизный проект нового терминала «Пулково»
Суд оштрафовал петербуржца, который потерял вещи своей любовницы и клялся ей и полиции, что его ограбили
В Петербурге разыскивают голову Геракла, потерянную в маршрутке
В ТРЦ «Питерлэнд» отключилось электричество
В Невском районе родители устроили давку в борьбе за бесплатные билеты на елку
В Петербурге повысили стоимость проезда по «Подорожнику» в 2020 году
В Петербурге появилось первое в России кафе, где работают люди с ментальными нарушениями
Пожаловаться на плохую уборку крыш в Петербурге разрешат через специальный ресурс
Водитель петербургского такси угрожал зарубить лопатой собак пассажирки
Помощь бездомным обсудили в Петербурге
Продавец-консультант украл из петербургского магазина техники на 3 миллиона рублей
Правительство Петербурга поможет найти работу выпускникам колледжей и лицеев
На петербурженку, собиравшуюся выбросить дочь из окна, завели уголовное дело
Мама не дождалась взрослого сына с корпоратива, вызвала полицейских и устроила им истерику
Петербурженка смогла вернуть своих детей, за которых боролась два года
Борис Гребенщиков не знает, как молодым музыкантам пробиться на сцену
Петербурженка заплатила 150 тысяч рублей за освобождение сына-насильника
С 1 января сбор за покупку билета в электричке вырастет до 100 рублей
Все, кроме Формулы-1: Трасса «Игора Драйв» получила категорию FIA Grade 2
19 новых пожарных депо появится в Ленобласти
Мост глупости-2: на Южном шоссе под переправой намертво застряла «Газель»
Петербург накроет туман и мокрый снег
Петербуржец угрожал убить соседку сковородкой
Петербуржец показал, как спасал кота из канала Грибоедова
Из-за выбора музыки посетители бара в центре Петербурга устроили поножовщину
В Пулково задержали эмоционального пассажира с наркотиками
Подросток на Mercedes устроил жесткое ДТП в Петербурге
«Метрострой» возглавит выходец из Смольного Сергей Харлашкин