В Петербурге разыскивают голову Геракла, потерянную в маршрутке

16 Дек. 22:05 2019-12-17T00:18:57+03:00

Девочка рисовала голову несколько месяцев и надеется вернуть ее к экзамену. Фото: предоставлено героиней публикации

Студентка надеется вернуть свой рисунок, ведь он позарез нужен ей на экзамене [фото]

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В Санкт-Петербурге разыскивают нарисованную голову Геракла, потерянную в маршрутке №91. Необычное объявление разместила у себя на странице обеспокоенная мама девочки, что изобразила сына Зевса на холсте. Оказывается, рисунок позарез нужен бедной студентке, ведь во вторник 17 декабря ее ждет важный экзамен, где нужно отчитаться по нелегкой работе.

- Потерянный лист с фанерным планшетом размером 50*75 сантиметров. Люди, пожалуйста, если кто видел, нашел - пишите в личку! За нами не заржавеет... Мы очень надеемся успеть до экзамена и верим в новогоднее чудо! Вдруг, кто-то приютил этот труд нескольких месяцев у себя на стене. И еще не успел пририсовать древнегреческому герою шапку Деда Мороза, - пишет встревоженная мама на личной странице во «Вконтакте».

Голова Геракла, изображенная на снимке, еще в начальной стадии. Фото: предоставлено героиней публикации

В беседе с «Комсомолкой», родитель отправила фото потерянного рисунка. Однако на нем голова Геракла еще в начальной стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU