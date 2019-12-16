В Сосновом Бору пьяный водитель «выбил страйк» из семи машин

16 Дек. 23:51 2019-12-16T23:51:14+03:00

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16 декабря около 18:20 в Сосновом Бору пьяный мужчина за рулем «Инфинити» врезался сразу в семь автомобилей. Происшествие случилось возле дома №15 на улице Солнечной. По предварительным данным, сначала водитель «прошелся» по пяти машинам на парковке, а потом угодил в две легковушки, которые стояли на светофоре. Очевидцы аварии рассказали в соцсетях, что два авто выбило прямо на оживленную пешеходную дорожку. По счастливой случайности, в этот момент там никого не было.

Повреждения некоторых авто более чем серьезные. Фото: vk.com/dorinspb

- За рулем «Инфинити» находился 35-летний мужчина. С ним в автомобиле сидела пассажирка 1987 года рождения. Травмы получила только женщина – у нее диагностировали ушиб мягких тканей левого предплечья. Здоровье других водителей в порядке, - сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

После «выбитого страйка» к горе-водителю тут же подскочили почти все пострадавшие хозяева машин. Чуть позже инспекторы ГИБДД протестировали вменяемость владельца «Инфинити» на алкотестере. И не зря – набежало почти 0,9 мг/л. Сильно пьяного мужчину теперь ждут огромные издержки.

ИСТОЧНИК KP.RU