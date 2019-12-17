У гимназии №664 в Петербурге обнаружили труп пенсионера без левого мизинца

СЕГОДНЯ 01:36 2019-12-17T01:36:50+03:00

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В воскресенье 15 декабря у петербургской гимназии №664 нашли труп пенсионера. Очевидец проходил на территории учебного заведения около 9 утра и обнаружил страшную находку. Он тут же сообщил в полицию, иначе вскоре на тело наткнулись бы гуляющие подростки. Стражи порядка, прибывшие на место, не обнаружили признаков насильственной смерти у скончавшегося мужчины.

- Его личность пока не удалось определить. На вид он с европейским типом лица, возрастом от 60 до 70 лет. У него седые волосы средней длины. Мужчина нормального телосложения и небольшим ростом около 160-165 сантиметров. Его нашли одетым в коричневую куртку и темные брюки, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что возле трупа пенсионера лежала трость. Из других опознавательных знаков – у него отсутствовал мизинец на левой руке.

ИСТОЧНИК KP.RU