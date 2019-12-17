Пьяного мигранта обвинили в изнасиловании 16-летней дочки знакомого

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-17T10:23:08+03:00

По словам отчима потерпевшей, гость подождал, пока все заснут и стал приставать к девушке

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Полиция Красносельского района разбирается с обвинением в изнасиловании 16-летней девушки, в котором житель Петербурга обвинил знакомого мигранта. По словам мужчины, они вместе выпивали, а когда все легли спать, гость стал приставать к его падчерице.

- 16 декабря гражданин одной из среднеазиатских республик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подождав пока все уснут, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки 2003 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Известно, что все произошло в обычной однокомнатной квартире. Где в это время была мать потерпевшей - не сообщается. В полицию звонок поступил около 7 часов утра. Уже через несколько минут прибывший наряд задержал мирно спавшего мигранта, который еще не протрезвел.

46-летнего мужчину доставили в отдел, где составили протокол за мелкое хулиганство и задержали до выяснения обстоятельств. Вопрос об уголовном деле за изнасилование решается.

ИСТОЧНИК KP.RU