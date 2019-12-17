2019-12-17T11:03:00+03:00
Звезды

Фильм о послевоенном Ленинграде попал в шорт-лист премии «Оскар»

Кроме «Дыдлы» на мировую кинопремию претендуют мультфильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса» и документалка «Акварель»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Картина "Дылда" о послевоенном Ленинграде претендует на "Оскар"Картина "Дылда" о послевоенном Ленинграде претендует на "Оскар"Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Киноакадемия премии «Оскар» опубликовала предварительный список, так называемый «шорт-лист» претендентов на победу. В него попали сразу три картины и все они связаны с Петербургом. За приз лучшему фильму на иностранном языке поборется картина Кантемира Балагова «Дылда» о жизни в послевоенном Ленинграде.

- История двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в город после окончания войны и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, а главное, внутри них — руины, - говорят о сюжете картины ее создатели.

За приз короткометражной анимационной картине поборется мультфильм петербургского режиссера Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Надо сказать, что Бронзит не впервые попадает в список претендентов на «Оскар», однако пока ни разу премию он не получал.

Третьим российским фильмом стала документальная лента «Акварель», которая Мировом океане и воде. В том числе озере Байкал, водопадах Южной Америки и так далее. Снял картину петербургский режиссер Виктор Косаковский.

Окончательные претенденты на «Оскар» станут известны 13 января, а сама церемония вручения премии пройдет 9 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
C 1 января 2020 года поезда Санкт-Петербург – Ивангород будут курсировать ежедневно
Фильм о послевоенном Ленинграде попал в шорт-лист премии «Оскар»
Романтичный насильник набросился на петербурженку в парке, предложив целоваться
Фуры перекрыли Московское шоссе, сковав его пробкой
Пьяного мигранта обвинили в изнасиловании 16-летней дочки знакомого
ДТП из шести машин собрало километровую пробку на КАД в районе Янино
Циклонический вихрь принесет в Петербург дожди и сильный ветер
«Веселая» парочка устроила ДТП из пяти машин на Бухарестской улице у проспекта Славы
Фольксваген потерял двигатель в ДТП на Свердловской набережной
В Петербурге спасают лису со сломанным позвоночником и пронзительным взглядом
У гимназии №664 в Петербурге обнаружили труп пенсионера без левого мизинца
В Сосновом Бору пьяный водитель «выбил страйк» из семи машин
Объявили тендер на эскизный проект нового терминала «Пулково»
Суд оштрафовал петербуржца, который потерял вещи своей любовницы и клялся ей и полиции, что его ограбили
В Петербурге разыскивают голову Геракла, потерянную в маршрутке
В ТРЦ «Питерлэнд» отключилось электричество
В Невском районе родители устроили давку в борьбе за бесплатные билеты на елку
В Петербурге повысили стоимость проезда по «Подорожнику» в 2020 году
В Петербурге появилось первое в России кафе, где работают люди с ментальными нарушениями
Пожаловаться на плохую уборку крыш в Петербурге разрешат через специальный ресурс