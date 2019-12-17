Фильм о послевоенном Ленинграде попал в шорт-лист премии «Оскар»

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-17T11:03:00+03:00

Картина "Дылда" о послевоенном Ленинграде претендует на "Оскар" Фото: кадр из фильма

Кроме «Дыдлы» на мировую кинопремию претендуют мультфильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса» и документалка «Акварель»

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Киноакадемия премии «Оскар» опубликовала предварительный список, так называемый «шорт-лист» претендентов на победу. В него попали сразу три картины и все они связаны с Петербургом. За приз лучшему фильму на иностранном языке поборется картина Кантемира Балагова «Дылда» о жизни в послевоенном Ленинграде.

- История двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в город после окончания войны и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, а главное, внутри них — руины, - говорят о сюжете картины ее создатели.

За приз короткометражной анимационной картине поборется мультфильм петербургского режиссера Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Надо сказать, что Бронзит не впервые попадает в список претендентов на «Оскар», однако пока ни разу премию он не получал.

Третьим российским фильмом стала документальная лента «Акварель», которая Мировом океане и воде. В том числе озере Байкал, водопадах Южной Америки и так далее. Снял картину петербургский режиссер Виктор Косаковский.

Окончательные претенденты на «Оскар» станут известны 13 января, а сама церемония вручения премии пройдет 9 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU