Фильм о послевоенном Ленинграде попал в шорт-лист премии «Оскар»
Киноакадемия премии «Оскар» опубликовала предварительный список, так называемый «шорт-лист» претендентов на победу. В него попали сразу три картины и все они связаны с Петербургом. За приз лучшему фильму на иностранном языке поборется картина Кантемира Балагова «Дылда» о жизни в послевоенном Ленинграде.
- История двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в город после окончания войны и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, а главное, внутри них — руины, - говорят о сюжете картины ее создатели.
За приз короткометражной анимационной картине поборется мультфильм петербургского режиссера Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Надо сказать, что Бронзит не впервые попадает в список претендентов на «Оскар», однако пока ни разу премию он не получал.
Третьим российским фильмом стала документальная лента «Акварель», которая Мировом океане и воде. В том числе озере Байкал, водопадах Южной Америки и так далее. Снял картину петербургский режиссер Виктор Косаковский.
Окончательные претенденты на «Оскар» станут известны 13 января, а сама церемония вручения премии пройдет 9 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU