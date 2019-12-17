СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-17T12:34:10+03:00

Осел в Ленобласти возомнил себя хищником и украл курицу у лисы Фото: принтскрин видео.

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Обитатель центра реабилитации диких животных «Велес», который находится в Ленобласти, осел по имени Оська, насмотрелся на своих хищных соседей и решил тоже попробовать мясо. Во вторник, 17 декабря, работники центра показали видео, на котором ушастый украл курицу у лисы Вука и с огромным интересом стал ее жевать.

- Ты помнишь, что ты травоядное? – спросили волонтеры у осла, упорно стягивающего кожу с курицы. – Зачем тебе курица, объясни мне, пожалуйста. Ты – осел!

Петербуржцы в сети посмеялись над ослом, решив, что Оська позавидовал аппетитному чавканью мясом хищников и ему тоже захотелось попробовать курочку. Другие пожалели лиса, отметив, что Вук добрый парень: то с медведем ужином поделится, то с ослом.

В итоге, после продолжительной погони за осликом, у него все же отняли курицу и вернули ужин бедному лису.

Осел- хищник украл курицу у лисы в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU