Скандальному отельеру из Кемерово в Петербурге сожгли «Мерседес» за 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-17T13:01:30+03:00

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Полицейские Кировского района Петербурга ищут поджигателя, умышленно спалившего машину владельца двух гостиниц. Грешить уроженец Кемерово может на многих, ведь конфликтовал он с различными людьми.

- 16 декабря в 12:32 у дома 16 по Двинской улице неизвестный, облил из 5-литровой канистры легковоспламеняющейся жидкостью капот а/м Mercedes-Benz 63 AMG и совершил поджог, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В результате поджога у машины стоимостью около 10 миллионов рублей выгорел моторный отсек.

По словам потерпевшего, у него есть две гостиницы в Петербурге и по обоим адресам происходили конфликтные ситуации. На Двинской отельер судится с жильцами дома, в котором расположен объект, а на Гапсальской улице у него работала бригада строителей из Узбекистана, с которой они не сошлись во мнениях.

Позднее полицейские задержали подозреваемого. Им оказался многократно судимый 38-летний безработный из Петербурга. Мотивы его поступка выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU