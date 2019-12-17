Жители Петербурга и Ленобласти могут остаться без света на Новый год

СЕГОДНЯ 15:51 2019-12-17T15:51:00+03:00

36 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти могут остаться без света на новогодних каникулах Фото: Тимур ХАНОВ

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На новогодних каникулах более 36 тысяч жителей Петербурга и Ленинградской области могут остаться без света. Как стало известно во вторник, 17 декабря, накануне праздников должники получили уведомления о временном приостановлении подачи электроэнергии. Общий долг составил более 215,7 миллионов рублей.

- Для того, чтобы возобновить подачу электроэнергии, должникам придется не только полностью погасить задолженность, но и оплатить расходы по подключению и отключению света – до трех тысяч рублей, - сообщили в «Петроэлектросбыте».

Обычно, после получения уведомлений, горожане быстро гасят задолженность. Однако тех, кто это не сделает, ждут судебные разбирательства и серьезные меры, в числе которых запрет выезда за границу и арест имущества. На текущий момент с подобными ограничениями могут столкнуться более 29 тысяч должников.

Пытаться самостоятельно включить свет должникам не рекомендуется. За 2019 год правоохранительные органы уже оштрафовали таких нарушителей на сотни тысяч рублей. В большинстве случаев сумма одного штрафа превышала сумму основного долга за электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU