2019-12-17T18:02:07+03:00
Общество

Петербург ожидает ненастная погода и рекордная температура

Город накроют сильные дожди и мощеный ветер
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургу грозит нагонное наводнение на фоне рекордного теплаПетербургу грозит нагонное наводнение на фоне рекордного теплаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителям Петербурга следует готовиться к ненастью. В среду, 18 декабря, в Северной столице будет очень тепло, при этом ожидаются проливные дожди и сильный ветер. Вполне возможно, что температура воздуха побьет температурный рекорд 1956 года, который составил +6,4 градуса. Декабрь в городе на Неве совсем не напоминает настоящую зиму.

- В среду, 18 декабря, в Петербурге ожидаются дожди, временами сильные. Выпадет около 10-12 миллиметров осадков. Это почти четверть нормы декабря, - рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Также синоптик предупредил о сильном ветре. В вечерние часы и в ночь на четверг ожидается сильный и порывистый западный ветер. Его скорость достигнет 9-14 метров в секунду, в порывах 20-25 метров в секунду, а над акваторией Финского залива до 30 метров в секунду. Возможно нагонное наводнение. Вероятно, уровень воды в Неве значительно поднимется. Поэтому петербуржцам следует быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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