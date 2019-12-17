2019-12-17T18:54:35+03:00
Происшествия

У воспитанницы интерната в Ленобласти украли миллион рублей

Друг девушки перевел с ее счета деньги, беря ее телефон, чтобы «поиграть»
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти мошенник украл у воспитанницы интерната миллион рублейВ Ленобласти мошенник украл у воспитанницы интерната миллион рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительницу Ленинградской области обокрал ее знакомый. В полицию Волосовского района обратилась 20-летняя воспитанница интерната, которая рассказала, что у ее украли с банковского счета более 1 миллиона рублей.

- Девушка рассказала, что с 26 октября по 22 ноября неизвестный украл с ее банковского счета 1 192 400 рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Стражи правопорядка начали проверку и вышли на 27-летнего знакомого девушки, который живет в том же самом интернате. Выяснилось, что все это время мужчина брал у подруги ее мобильный телефон, чтобы «поиграть». Однако вместо «стрелялок» и «гоночек», мужчина открывал банковское мобильное приложение и переводил себе со счета девушки деньги.

Недобросовестного друга задержала полиция. Часть денег у него изъяли, однако много он уже успел потратить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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