2019-12-17T21:23:03+03:00
Происшествия

В Юнтолово сбили могучего лося

Очевидцы сообщают, что у рогатого бедолаги сломаны ноги или позвоночник
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Юнтолово лось попал под колеса машины. Фото: vk.com/spb_todayВ Юнтолово лось попал под колеса машины. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 17 декабря в Юнтолово сбили лося. Происшествие случилось на Ивинской улице при въезде в микрорайон. К могучему сохатому тут же сбежались очевидцы. Он еле доковылял до обочины и прилег без сил. По словам людей с места ДТП, у животного сломаны либо ноги, либо позвоночник. Он не может двигаться.

Фотография сбитого животного появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Петербуржцы принялись активно сочувствовать лосю, отметив, что статный красавец не заслужил такой участи. А местные охотники уже начали размышлять о том, что ждет несчастного рогатого.

Возле бедного сохатого тут же оказались десятки сочувствующих очевидцев. Фото: vk.com/spb_today

Возле бедного сохатого тут же оказались десятки сочувствующих очевидцев. Фото: vk.com/spb_today

- Если остался на месте, то повреждения костей, ног, таза или позвоночника. Такие травмы в природе равны смерти. К сожалению. Лось очень сильный зверь, бывает с несколькими смертельным ранениями уходят на километр. А тут лег – значит, серьезно все, - пишет один из горожан.

Возможно, лося смогут поставить на ноги сотрудники центра помощи диким животным «Велес», но горожане не верят в чудо и ставят на то, что животное усыпят или пристрелят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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