2019-12-18T12:14:47+03:00
Происшествия

Около 4 килограммов марихуаны в холодильнике нашли у наркодельцов в Петербурге

Также дома у молодых людей были маленькие росточки каннабиса
Лилия КОЗЛОВА
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Около 4 килограммов наркотиков нашли у троих жителей ПетербургаОколо 4 килограммов наркотиков нашли у троих жителей ПетербургаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сотрудники полиции накануне Нового года обнаружили в Петербурге квартиру с необычным холодильником. Вместо продуктов в нем хранилась большая партия наркотиков. 17 декабря правоохранители задержали троих молодых людей, у которых было порядка 4 килограммов марихуаны.

- Сначала был задержан 25-летний петербуржец возле дома 36 по улице Салова, у которого при себе было 283 грамма марихуаны. Позже правоохранители вышли на его приятеля, 30-летнего мужчину, проживающего в доме 9, корпус 3, по проспекту Маршала Блюхера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда полицейские нагрянули домой к мужчине, то в холодильнике нашли целый склад марихуаны. Вещество растительного происхождения было расфасовано по пакетам и коробкам. В общей сложности более 2,8 килограммов наркотиков.

Чуть позже правоохранители зашли «в гости» к еще одному их другу, который живет в соседнем доме номер 8, корпус 1, по Маршала Блюхера. У 29-летнего молодого человека также во квартире были расфасованы наркотики. Порядка 650 граммов марихуаны, как для личного пользования, так и на продажу. Там же полицейские нашли устройство для его употребления, 23 капсулы по 1000 миллиграммов жидкости для вейпа с каннабисом и 22 пластиковых стаканчика с ростками марихуаны. Также у парня дома лежал пистолет и 25 патронов.

Все трое наркодельцов задержаны, марихуана общей массой 3,75 килограммов изъята. Правоохранители сейчас разыскивают место, где были выращены кусты каннабиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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