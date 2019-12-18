2019-12-18T13:04:55+03:00
Происшествия

На парковке у церкви на Выборгском шоссе столкнулись пять машин

Один из автомобилистов не смог развернуться у кладбища и задел припаркованные авто
Лилия КОЗЛОВА
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Возле кладбища в Петербурге произошло массовое ДТПВозле кладбища в Петербурге произошло массовое ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Неприятное ДТП произошло на парковке рядом с храмом Святого Александра Невского в Петербурге. Возле Шуваловского кладбища, которое располагается на Выборгском шоссе, утром в среду, 18 декабря, пострадало стразу пять машин.

- ДТП на Выборгском шоссе 110 у церкви. На парковке пострадало пять машин. Нарочно не придумаешь, - рассказали очевидцы в социальной сети.

На место массовой аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, которым предстоит разобраться в причинах инцидента. Очевидцы ДТП рассказывают, что один из автомобилистов собирался выезжать с парковки, но, по всей видимости, перепутал педали газа и тормоза, из-за чего влетел в стоящие машины.

Насколько сильно оказались побиты автомобили, не известны. Из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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