На парковке у церкви на Выборгском шоссе столкнулись пять машин
Неприятное ДТП произошло на парковке рядом с храмом Святого Александра Невского в Петербурге. Возле Шуваловского кладбища, которое располагается на Выборгском шоссе, утром в среду, 18 декабря, пострадало стразу пять машин.
- ДТП на Выборгском шоссе 110 у церкви. На парковке пострадало пять машин. Нарочно не придумаешь, - рассказали очевидцы в социальной сети.
На место массовой аварии прибыли сотрудники дорожной полиции, которым предстоит разобраться в причинах инцидента. Очевидцы ДТП рассказывают, что один из автомобилистов собирался выезжать с парковки, но, по всей видимости, перепутал педали газа и тормоза, из-за чего влетел в стоящие машины.
Насколько сильно оказались побиты автомобили, не известны. Из людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU