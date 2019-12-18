2019-12-18T13:33:46+03:00
Происшествия

Петербуржец порезал ножом консьержку дома на Петроградке

Напавшим оказался муж диспетчера, который поссорился с супругой
Лилия КОЗЛОВА
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Разъяренный муж напал на супругу на ее работе в ПетербургеРазъяренный муж напал на супругу на ее работе в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Консьержка одного из домов в Петроградском районе Петербурга попала в больницу с двумя ножевыми ранениями. Около 7:30 часов утра во вторник, 17 декабря, на телефон экстренной службы поступило сообщение, о том, что в парадной дома 6, корпус 5, по улице Академика Павлова лежит раненная женщина. На место незамедлительно выехала скорая и сотрудники полиции.

- В подъезде указанного дома была обнаружена 50-летняя диспетчер УК «Комфорт Сервис» с ножевыми ранениями. Пострадавшую госпитализировала бригаду скорой помощи, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Врачам консьержка пояснила, что напал на нее ее 47-летний муж. Безработный мужчина пришел на работу к супруге, где между ними началась ссора. Семейный конфликт перешел в серьезную стадию, и мужчина два раза ударил жену ножом. Отобрав у женщины телефон, он сбежал с места преступления.

Супруга пострадавшей консьержки задержали спустя 15 минут недалеко от места происшествия. На данный момент он находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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