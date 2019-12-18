МЧС дает штормовое предупреждение по Петербургу-Ленобласти и пугает снегом

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-18T16:09:51+03:00

19 декабря ветер усилится до 18 метров в секунду с порывами до 28 метров

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Новое штормовое предупреждение пугает жителей Петербурга и Ленинградской области. По сведениям МЧС, 19 декабря в обоих регионах стоит ждать усиления ветра, который станет не прост сильным, а очень сильным. Правда, дуть в основном будет над Финским заливом и ночью.

- Ночью 19.12 местами по Ленинградской области и в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 25-28 м/с, возможны сильные осадки, налипание мокрого снега. Днем усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-18 м/с, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ленинградской области.

В связи с этим днем 18 декабря было принято решение закрыть дамбу. Руководство комплекса защитных сооружений отдало команду на движение створок в 15:00. Откроют створки тогда, когда погода станет лучше и угроза наводнения в Петербурге отступит.

На движение автомобилей по КАДу в районе дамбы это не повлияет, но водителей просят учитывать силу ветра, который может сдуть машину с полосы на открытых участках.

ИСТОЧНИК KP.RU