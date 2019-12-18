Гашиш с изюмом пытались передать в «Кресты» Петербурга

СЕГОДНЯ 18:55 2019-12-18T18:55:25+03:00

В СИЗО-1 Петербурга в посылке с изюмом обнаружили гашиш / Фото: УФСИН по Петербургу и Ленобласти

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В Петербурге сотрудники следственного изолятора № 1, известного как «Кресты», пресекли попытку передать на территорию учреждения для заключенных запрещенные вещества. Как стало известно в среду, 18 декабря, некие друзья подсудимых проявили фантазию и отправили посылку заключенным с изюмом. Однако среди этого изюма искусно замаскировали наркотики.

- В помещении бюро передач во время досмотра почтовой посылки для обвиняемого, содержащегося в следственном изоляторе № 1, было обнаружено и изъято спрессованное в комки вещество темно-коричневого цвета растительного происхождения с характерным запахом. Вещество было ухищренным способом спрятано в упаковке с изюмом, - сообщили в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Темные комочки визуально были очень похожи на изюм. Однако обмануть сотрудников СИЗО-1 хитрецам не удалось.

Вещество было отправлено на химическое исследование, которое подтвердило, что в коробке вместе с изюмом находилось наркотическое вещество – гашиш. Общая масса – 3,66 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU