В Выборгском районе «Шкода» переломала кости детсадовцу и подростку, сбив их на «зебре»

СЕГОДНЯ 20:53 2019-12-18T20:53:10+03:00

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18 декабря около 17:15 в Выборгском районе сбили двух несовершеннолетних пешеходов. Пугающее ДТП произошло на перекрестке улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова. По предварительным данным, «Шкода» двигалась на пересечении дорог и поворачивала в сторону пешеходного перехода, где в этот момент шли 17-летний мальчик и трехлетняя девочка. К сожалению, водитель иномарки не смог избежать столкновения. Ребят отбросило на асфальт.

- В результате аварии обоих детей госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести. Известно, что у них переломы голени и стопы, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока что по факту ДТП проводится тщательная проверка, на которой инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. 30-летний мужчина за рулем «Шкоды» и свидетели аварии дают свои показания.

ИСТОЧНИК KP.RU