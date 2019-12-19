В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-19T08:39:14+03:00

На календаре вторая половина декабря, а снега пока не заметно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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18 декабря 2019 года стало самым теплым днем в Петербурге за всю историю наблюдений. В течение суток воздух прогревался до отметки в +6,8 градуса, что на четыре десятых выше предыдущего достижения, установленного в далеком 1956 году.

- Санкт-Петербург бьет рекорд 63-летний рекорд! В 18 часов температура воздуха Северной столице достигла +6,8 градуса, - сообщает в соцсетях ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.- Точное значение нового рекорда будет известно позднее, когда снимут показания с максимальных термометров.

Надо сказать, что побит температурный рекорд был и в Москве, но столичные показатели ниже - всего 5,4 со знаком плюс.

Но если в столице было просто тепло и дождливо, но в город на Неве приходил настоящий шторм. Ветер порывами до 28 метров в секунду срывал крыши, ломал деревья и рекламные щиты, валил новогодние елки и швырял секции забора на припаркованные машины.

Городским спасателям пришлось выезжать по вызовам 67 раз. Ожидается сильный ветер и 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU