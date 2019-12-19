Уровень воды поднялся на два метра в Финском заливе во время ночного шторма

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-19T10:48:15+03:00

Более чем на 2 метра поднялся уровень воды в Финском заливе во время ночного шторма / Фото: ФКП КЗС Фото: принтскрин видео.

В Петербурге были приняты меры, чтобы не допустить серьезных повреждений

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Минувшей ночью на Петербург и Ленобласть налетел мощный ураган. Повалены сотни деревьев, в том числе новогодние елки. Утром в четверг, 19 декабря, сотрудники отраслевых комитетов, из подведомственных учреждений и дорожные службы объезжают город, проверяя последствия жуткого шторма.

- Максимальный уровень воды в Финском заливе был зафиксирован в полночь у судопропускного сооружения С-2 – 217 сантиметров, - сообщили в Смольном.

Чтобы предотвратить серьезные последствия, в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение, закрыты городские парки и скверы, закрыты затворы дамбы.

Ночной шторм в Северной столице повалил 41 дерево, зафиксировано 16 случаев повреждения кровли, 10 случаев падения рекламных стендов и строительных лесов. Повреждена кровля здания Артиллерийской академии на Литейном проспекте, дом 5 – около 200 квадратных метров. К шести часам утра этот участок был демонтирован. Повреждено 5 автомобилей. В Невском и Фрунзенском районах вырубило электричество в 80 жилых домах. К трем часа ночи подача электроэнергии была восстановлена.

Также из-за поломки токоприемника на перегоне Александровская-Шоссейная задержался электропоезд «Ласточка», который был доставлен на Балтийский вокзал резервным тепловозом.

ИСТОЧНИК KP.RU