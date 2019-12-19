2019-12-19T10:48:15+03:00
Происшествия

Уровень воды поднялся на два метра в Финском заливе во время ночного шторма

В Петербурге были приняты меры, чтобы не допустить серьезных повреждений
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Более чем на 2 метра поднялся уровень воды в Финском заливе во время ночного шторма / Фото: ФКП КЗСБолее чем на 2 метра поднялся уровень воды в Финском заливе во время ночного шторма / Фото: ФКП КЗСФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Минувшей ночью на Петербург и Ленобласть налетел мощный ураган. Повалены сотни деревьев, в том числе новогодние елки. Утром в четверг, 19 декабря, сотрудники отраслевых комитетов, из подведомственных учреждений и дорожные службы объезжают город, проверяя последствия жуткого шторма.

- Максимальный уровень воды в Финском заливе был зафиксирован в полночь у судопропускного сооружения С-2 – 217 сантиметров, - сообщили в Смольном.

Чтобы предотвратить серьезные последствия, в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение, закрыты городские парки и скверы, закрыты затворы дамбы.

Ночной шторм в Северной столице повалил 41 дерево, зафиксировано 16 случаев повреждения кровли, 10 случаев падения рекламных стендов и строительных лесов. Повреждена кровля здания Артиллерийской академии на Литейном проспекте, дом 5 – около 200 квадратных метров. К шести часам утра этот участок был демонтирован. Повреждено 5 автомобилей. В Невском и Фрунзенском районах вырубило электричество в 80 жилых домах. К трем часа ночи подача электроэнергии была восстановлена.

Также из-за поломки токоприемника на перегоне Александровская-Шоссейная задержался электропоезд «Ласточка», который был доставлен на Балтийский вокзал резервным тепловозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель пытался сломать палец сотруднику ДПС в Петербурге
Более 1 тонны санкционных продуктов уничтожили в Петербурге
Подпольный цех по перебивке номеров на угнанных машинах накрыли в Петербурге
Опубликовано видео, как дамба в шторм сдерживала воду
Сани Деда Мороза припарковались на крыши машин в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как уберечь себя от краж в поездах
Штормовой ветер повалил в Петербурге 86 деревьев
Таксиста обвинили в изнасиловании 4-летней девочки в Петербурге
Уровень воды поднялся на два метра в Финском заливе во время ночного шторма
Сто поваленных ураганом деревьев убрали с дорог Ленобласти
На Народной улице во дворе ВАЗ наехал на 5-летнюю девочку и скрылся
В Петербурге побит температурный рекорд 63-летней давности
Петербург второй день окажется во власти сильного ветра
Наводнение с глыбами льда нагрянуло в Сестрорецк
Штормовой ветер роняет елки, светофоры и выключает электричество по всему Петербургу
Про котов Эрмитажа снимут мультфильм
Шторм остановил движение «Ласточки» из Пскова в Петербург