Водитель пытался сломать палец сотруднику ДПС в Петербурге
В Петербурге недовольный автомобилист напал на сотрудника ДПС. В среду, 18 декабря, дорожный полицейский обратил внимание на машину у дома 225 по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе, которая остановилась в неположенном месте. Страж правопорядка направился к водителю, чтобы составить на него акт об административном правонарушении. Однако столкнулся с агрессивным поведением.
- Пока сотрудник ДПС заполнял протокол за нарушение правил остановки и стоянки, 42-летний водитель схватил его за руку, попытался сломать ему палец и нанес несколько ударов, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Дорожный инспектор справился с внештатной ситуацией, смог задержать хулигана и вызвать подмогу в виде полицейских.
Сотруднику ДПС оказали медицинскую помощь, после чего он отправился дальше нести службу. А вот на агрессивного водителя завели теперь уже уголовно дело за применение насилия в отношении представителя власти.
ИСТОЧНИК KP.RU