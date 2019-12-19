Водитель пытался сломать палец сотруднику ДПС в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-19T13:26:25+03:00

Автомобилист напал на полицейского во время составления на него акта за нарушение ПДД

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В Петербурге недовольный автомобилист напал на сотрудника ДПС. В среду, 18 декабря, дорожный полицейский обратил внимание на машину у дома 225 по проспекту Народного Ополчения в Красносельском районе, которая остановилась в неположенном месте. Страж правопорядка направился к водителю, чтобы составить на него акт об административном правонарушении. Однако столкнулся с агрессивным поведением.

- Пока сотрудник ДПС заполнял протокол за нарушение правил остановки и стоянки, 42-летний водитель схватил его за руку, попытался сломать ему палец и нанес несколько ударов, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Дорожный инспектор справился с внештатной ситуацией, смог задержать хулигана и вызвать подмогу в виде полицейских.

Сотруднику ДПС оказали медицинскую помощь, после чего он отправился дальше нести службу. А вот на агрессивного водителя завели теперь уже уголовно дело за применение насилия в отношении представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU