2019-12-19T15:12:51+03:00
Общество

Стала известна погода на Новый год в Петербурге

Снега синоптики не обещают, но небольшой морозец будет
Петр КИБЕР
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Встретить Новый год со снегом вряд ли получится.Встретить Новый год со снегом вряд ли получится.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода на Новый год - главная тема разговоров в Петербурге с наступлением декабря. Если летом горожан волнует когда станет тепло, то в ночь на 1 января они хотят видеть настоящую сказочную картинку. С пушистым снегом и небольшим морозцем. Во только который год мечты остаются лишь мечтами. Как будет на этот раз, «Комсомолка» узнала у профессораРоссийского государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина.

- Сейчас можно сказать, что в ближайшее время пойдет процесс похолодания. Но пока температура будет околонулевой. От -2 до +2 градусов. А ближе к концу декабря придет уверенный минус. Но небольшой, -3...-4 градуса, - рассказал синоптик.

Это означает, что температурный режим будет выше нормы. Правда прогноз, как и всегда, лишь вариант развития событий. Его вероятность - около 60 процентов. Поэтому давать гарантии никто из метеорологов не может.

- Сейчас нельзя сказать точно, но скорее всего в новогоднюю ночь будет небольшой мороз -4..-5 градусов. На снег надеяться конечно можно и нужно, но вероятность того, что 1 января можно будет кататься на лыжах, очень мала, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» Валерий Малинин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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