Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-19T16:04:11+03:00

В Петербурге голодная лиса вышла к людям в поисках еды Фото: принтскрин видео.

Изменить размер текста: A A

С наступлением зимы дикие животные стали выходить из лесов в Петербург в поисках еды. Вечером в среду, 18 декабря, жители Красносельского района заметили голодную лису, бегающую по улице Маршала Захарова. Прохожие стали подзывать к себе рыжую плутовку, чтобы угостить ее вкусняшками.

- Лиса бегает на Маршала Захарова, совсем близко к дороге. Мы с другом ее покормили, но пусть водители аккуратнее ездят, - рассказал в сети петербуржец, встретивший животное.

Горожане пожалели хвостатую плутовку, отметив, что она не единственная, кто пришел в город в поисках пропитания. Многие дикие животные из-за активной застройки города начинают голодать и просят у людей помощи.

- Это местная лисонька. Она давно здесь живет. Ее территория от Жуковского до Пионерстроя. Отжали застройщики у лиски дом на берегу Финского залива, - рассказала местная жительница.

Также петербуржцы напомнили, что несмотря на жалость, к диким животным лучше не приближаться. От страха они могут напасть, а некоторые из них являются переносчиками бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU