Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга
С наступлением зимы дикие животные стали выходить из лесов в Петербург в поисках еды. Вечером в среду, 18 декабря, жители Красносельского района заметили голодную лису, бегающую по улице Маршала Захарова. Прохожие стали подзывать к себе рыжую плутовку, чтобы угостить ее вкусняшками.
- Лиса бегает на Маршала Захарова, совсем близко к дороге. Мы с другом ее покормили, но пусть водители аккуратнее ездят, - рассказал в сети петербуржец, встретивший животное.
Горожане пожалели хвостатую плутовку, отметив, что она не единственная, кто пришел в город в поисках пропитания. Многие дикие животные из-за активной застройки города начинают голодать и просят у людей помощи.
- Это местная лисонька. Она давно здесь живет. Ее территория от Жуковского до Пионерстроя. Отжали застройщики у лиски дом на берегу Финского залива, - рассказала местная жительница.
Также петербуржцы напомнили, что несмотря на жалость, к диким животным лучше не приближаться. От страха они могут напасть, а некоторые из них являются переносчиками бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU